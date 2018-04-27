وظائف شاغرة بشركة ” نوماك ” لتحلية المياه بسكاكا والشعيبة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة ” نوماك ” المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عدة وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، بعدد من التخصصات، عبر موقعها الإلكتروني، وذلك من أجل العمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في سكاكا والشعيبة.

وأوضحت الشركة، أن هذه الوظائف متاحة من لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– فرع الشعيبة: فني كهربائي: شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة الكهربائية.

– سكاكا: مدير المصنع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

وذكرت ” نوماك ” ، أن التقديم متاح للراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أبريل 2018م، ويستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2018م.

فيما لفتت الشركة، إلى إمكانية الإطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا