طبيب يجري جراحة بساق مريض بدلا من رأسه

متابعات(صدى):

أخطأ طبيب هندي في إحدى المستشفيات في نيودلهي بين مريض بجروح في الرأس إثر تعرضه لحادث سير ، وآخر يحتاج إلى تركيب مسمار بساقه ، حيث قام بثقب الساق اليمني لتركيب مسمار للمريض الخطأ رغم إصابته في رأسه

وتعود الواقعة ، عندما دخل تياغي (50 عاماً) إلى مستشفى سازروتا في نيوديلهي ، متأثراً بجروح في الرأس بعد تعرضه لحادث سيارة ، وقد أخطأ الطبيب بين تياغي وبين رجل آخر يعاني من كسر في ساقه ، وقام بإجراء عملية جراحية له وثقب ساقه اليمني .

وأعلن الأطباء أن تياغي خرج من المستشفى ولكنه يحتاج إلى أسبوع للتعافي تماما من جراحة الساق غير الضرورية.

وأُقيل الطبيب الذي لم يتم الكشف عن اسمه، من عمله في مستشفى سازروتا.

وقال مدير المستشفى أجاي بهل في تصريحات إعلامية ، ” أدرك الجراح الخطأ وأزال المسمار من ساق المريض في جراحة تصحيحية، واعتذر أيضا عن الخطأ لكننا اتخذنا إجراء قويا ضده وأقلناه “.