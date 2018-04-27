بعد تحول الصحراء لواحات.. رواد تويتر يغردون ” الهباس تواكب الرؤية “

سعيد العجل(صدى):

طوَّع رئيس بلدية روضة الهباس، المهندس فهد ابراهيم العنزي الصحراء بميزانية قليلة، ؛ فقد حوَّل الصحراء الصامتة إلى واحات ” تسر الناظرين ” ؛ ليأتي الرد أمس من الأهالي عندما بادلوه الوفاء نظير وطنيته الخضراء كجمال الأرض الغناء، وأنشئو وسم في تويتر تربع على الترند بعنوان بلدية ” الهباس تواكب الرؤية ” .

ووفقًا لوصف المغردين، فإن ” العنزي ” رئيس البلدية، حوَّل الحلم إلى حقيقة، والصمت إلى صخ، والأهالي منحوه الدعوات واللهجات؛ لترتسم علامات الفرح على الجميع، وتنبعث نفحات الحب المتبادل في سماء البلدة الحالمة.

وفي هذا السياق، قال منصور بن متعب بن نايف بن هباس، في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” شكراً رئيس البلديه الاخ العزيز المهندس فهد بن ابراهيم النوره العنزي، احدث نقله نوعيه في روضة هباس في وقت قصير جداً ورغم الظروف الماليه، التي واجهها شكرًا اعضاء المجلس البلدي ومنسوبي البلديه عملتم بإخلاص؛ لتظهر بلدتنا بهذا الشكل وننتظر المزيد إن شاء الله ‎بلدية الهباس تواكب الرؤية ” .

وأضاف الأستاذ عايد مرضي مدير التنمية الاجتماعية، في عبر حسابه الشخصي:

” خطوات رائعة وجهود مميزة، لبلديةالهباس ألف شكر للمهندس فهد العنزي، ولجميع منسوبي بلدية الهباس على سرعة الإنجاز ودقة العمل ” .

ومن جانبه، ذكر مراسل وكالة الأنباء السعوديةـ الأستاذ خضر العنزي عبر حسابة الشخصي في تويتر:

‏” جاء ذلك من خلال تنفيذ عدة مشاريع تساهم في تحسين المشهد الحضري ،بشكل جميل وجذاب، حيث قام رئيس البلدية المهندس فهد ابراهيم العنزي، بجهود كبيره تستحق كل الشكر والتقدير ” .

فيما قال الأستاذ عبدالله حاشم الماضي عبر تغريدة له:

” عَمِلتُمْ فأتقنتُمْ..والله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل العبد عملاً أن يتقنه،

شكر الله سعيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء جهودكم تُذكر فتُشكر،

شكرًا لرئيس ومنسوبي البلدية، شكرًا للمجلس البلدي، شكرًا لمنصاتنا الإعلامية، شكرًا لكل متعاون من أهالي البلدة ” .