السوق السوداء ترفع تذاكر المصارعة لـ 600 ريال

نواف السالم(صدى):

كما اعتدنا ضربت السوق السوداء ” أعظم رويال رامبل ” المقرر إقامته في جدة؛ حيث ارتفعت أسعار التذاكر بشكل كبير، وسط الإقبال المتزايد من الجماهير.

وبلغت أسعار التذاكر التي يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ما بين 150 ريال إلى 600 ريال للأفراد.

وكان سعر التذكرة التي أعلنت عنها هيئة الرياضة 10 ريالات فقط للأفراد والعائلات في المقاعد العليا، و20 في المقاعد السفلى.

ومن المقرر أن يشارك في أعظم رويال رامبل نحو 50 نجمًا من نجوم الـ wwe، وينطلق اليوم الجمعة، في ملعب الجوهرة