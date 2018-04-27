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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بجامعة الملك عبدالله في جدة

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بجامعة الملك عبدالله في جدة
فاطمة المالكي(صدى):

توفر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة، عبر موقعها الإلكتروني، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول، شمال محافظة جدة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مهندس إلكترونيات: بشرط الحصول على درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مدير إدارة المخلفات والخدمات الأرضية: بشرط الحصول على درجة البكالوريوس في المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة الماجستير في تخصص ” الإدارة ” .

وأتاحت الجامعة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بداية من يوم 26 إبريل 2018م، فيما أوضحت أنه يمكن الإطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 2 ساعتين

نحتاج من هذا كثيرا

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