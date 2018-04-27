الشركة السعودية تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف موسمية ووظائف إدارية وفنية شاغرة للمواطنيين والمواطنات، لذوي الخبرة والخريجين الجدد، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة وفقًا للمسميات التالية:

– وظائف لذوي الخبرة في صناعة النقل الجوي ” وكيل مراقبة حركة المرور والتحميل، ومنسق خدمات التشغيل، وسائق معدات ” .

– وظائف موسمية لحديثي التخرج خلال رمضان والصيف وموسم الحج ” مسؤول خدمات المحطة، ومسؤول خدمات المدرج ” .

– وظائف لمن سابق لهم التدريب بشركة الخدمات الأرضية ” مراقب حركة المرور والتحميل، ومنسق خدمات الأسطول، ومنسق خدمات الأمتعة ” .

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أبريل 2018م، مناشدة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي: هنا