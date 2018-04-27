” الاتصالات السعودية ” تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، في عددٍ من التخصصات، مشترطة وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقرها في مدينة ” الرياض ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف ستكون متاحة؛ وفقًا للمسميات الآتية:

– أخصائي عمليات خدمة العملاء لـ ” النساء ” .

– أخصائي مشروع عام.

– أخصائي تسويق.

– أخصائي جودة.

– مدير المبيعات.

– محلل أول الأعمال.

– محلل أول تسويق.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2018م.

وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط، من خلال الرابط التالي: هنا.