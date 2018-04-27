الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في غزة

واشنطن(صدى):

اتهمت هيئة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إسرائيل باستخدامها القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

حيث صرح الأمير زيد بن رعد، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صباح اليوم، بأنه على إسرائيل معالجة مسألة استخدام القوة المفرطة فى غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تصغ لتحذيرات الأمم المتحدة بشأن استخدامها للقوة المميتة.

فيما أوضح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن فقد الأرواح أمر يستحق الشجب، لافتًا إلى أن عدد المصابين فى غزة ” صادم ” – على حد قوله.

وذكر الأمير زيد بن رعد، أن هناك 42 فلسطينيًا قد تم قتلهم خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، فضلًا عن مقتل 3 أطفال برصاص فى الرأس أو العنق، فيما أصيب أكثر من 5500 على طول السياج الحدودي في غزة.