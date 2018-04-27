بعد 70 عاما من التوتر.. الكوريتان: سنعلن نهاية الحرب هذا العام
اتفق الزعيمان الكوريان كيم جونغ أون، و مون جيه إن، اليوم الجمعة، على الالتزام بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وقال الزعيمان في بيانهما خلال مؤتمر صحفي لهما: ” اتفقنا على وقف الأعمال العدائية بين بلدينا برا وبحرا وجوا “.
وأضاف البيان : ” الرئيس الكوري الجنوبي سيزور بيونغ يانغ هذا العام، وسنعلن نهاية الحرب في العام ذاته ” ، متابعًا : ” وسنغير اتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاقية سلام “.
وأشار الزعيمان في بيانهما إلى أنه سيتم تغيير اتفاق وقف النار إلى اتفاقية سلام.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29010 ] نشر منذ 2 ساعتين
أكثر من60سنة قطيعة
وماشافوا بعضهم مغير فاالقروب هوااااااش
واليوم تصالحوا أبشركم وأنتهى الوضع
بوجبة عشى مكرونه باللحم المفروم
وكل واحد يروح بيته🤗🤗
المر[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 1 ساعة
الصلح خير