بعد 70 عاما من التوتر.. الكوريتان: سنعلن نهاية الحرب هذا العام

سول(صدى):

اتفق الزعيمان الكوريان كيم جونغ أون، و مون جيه إن، اليوم الجمعة، على الالتزام بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال الزعيمان في بيانهما خلال مؤتمر صحفي لهما: ” اتفقنا على وقف الأعمال العدائية بين بلدينا برا وبحرا وجوا “.

وأضاف البيان : ” الرئيس الكوري الجنوبي سيزور بيونغ يانغ هذا العام، وسنعلن نهاية الحرب في العام ذاته ” ، متابعًا : ” وسنغير اتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاقية سلام “.

وأشار الزعيمان في بيانهما إلى أنه سيتم تغيير اتفاق وقف النار إلى اتفاقية سلام.