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بعد 70 عاما من التوتر.. الكوريتان: سنعلن نهاية الحرب هذا العام

بعد 70 عاما من التوتر.. الكوريتان: سنعلن نهاية الحرب هذا العام
سول(صدى):

اتفق الزعيمان الكوريان كيم جونغ أون، و مون جيه إن، اليوم الجمعة، على الالتزام بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال الزعيمان في بيانهما خلال مؤتمر صحفي لهما: ” اتفقنا على وقف الأعمال العدائية بين بلدينا برا وبحرا وجوا “.

وأضاف البيان : ” الرئيس الكوري الجنوبي سيزور بيونغ يانغ هذا العام، وسنعلن نهاية الحرب في العام ذاته ” ، متابعًا : ” وسنغير اتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاقية سلام “.

وأشار الزعيمان في بيانهما إلى أنه سيتم تغيير اتفاق وقف النار إلى اتفاقية سلام.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29010 ] نشر منذ 2 ساعتين

أكثر من60سنة قطيعة
وماشافوا بعضهم مغير فاالقروب هوااااااش
واليوم تصالحوا أبشركم وأنتهى الوضع
بوجبة عشى مكرونه باللحم المفروم
وكل واحد يروح بيته🤗🤗

[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 1 ساعة

الصلح خير

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