  • الجمعة 27

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أتربة مثارة تؤدي لشبه انعدام الرؤية بثلاث مناطق في المملكة

أتربة مثارة تؤدي لشبه انعدام الرؤية بثلاث مناطق في المملكة

أتربة مثارة تؤدي لشبه انعدام الرؤية بثلاث مناطق في المملكة
عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة الرياض وتشمل: ” وادي الدواسر، والأجزاء المجاورة ” ، ينذر بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتصل الرؤية إلى شبه انعدام بالمنطقة.

وأوضحت الأرصاد، أن بداية هذه الحالة الجوية على منطقة الرياض، ستكون من الساعة 8:00 من اليوم الجمعة الموافق 27/4/2018م، حتى الساعة 15:00 من اليوم ذاته.

كما حذرت الأرصاد، سكان منطقتي نجران ” شرورة ” ، والقصيم، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار بالمنطقة، وتبدأ هذه الحالة على منطقة نجران، من الساعة 12:30 من اليوم الجمعة، حتى الساعة 23:00 من نفس اليوم.

فيما تبدأ هذه الحالة الجوية على منطقة القصيم، من الساعة 12:00 من اليوم الجمعة، وذلك على أن تنتهي الحالة في الساعة 23:00 من اليوم ذاته.


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم ارحم حال المسلمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *