أتربة مثارة تؤدي لشبه انعدام الرؤية بثلاث مناطق في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة الرياض وتشمل: ” وادي الدواسر، والأجزاء المجاورة ” ، ينذر بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتصل الرؤية إلى شبه انعدام بالمنطقة.

وأوضحت الأرصاد، أن بداية هذه الحالة الجوية على منطقة الرياض، ستكون من الساعة 8:00 من اليوم الجمعة الموافق 27/4/2018م، حتى الساعة 15:00 من اليوم ذاته.

كما حذرت الأرصاد، سكان منطقتي نجران ” شرورة ” ، والقصيم، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار بالمنطقة، وتبدأ هذه الحالة على منطقة نجران، من الساعة 12:30 من اليوم الجمعة، حتى الساعة 23:00 من نفس اليوم.

فيما تبدأ هذه الحالة الجوية على منطقة القصيم، من الساعة 12:00 من اليوم الجمعة، وذلك على أن تنتهي الحالة في الساعة 23:00 من اليوم ذاته.