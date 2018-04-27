بالفيديو.. المولد يتراقص ولاعب ليفانتي يضربه بالحذاء

ماجد محمد(صدى):

أثار فيديو أظهر لاعب الاتحاد السابق وليفانتي الإسباني حاليا، وهو يتراقص غضب الجماهير في المملكة.

ووثق فيديو التقطه أحد لاعبي ليفانتي لحظة تراقص ” المولد ” على أنغام أغنية أجنبية، ثم ضربه أحد اللاعبين بالحذاء على سبيل الدعابة، والتقط المولد الحذاء، واستكمل رقصته.

وأثار الفيديو غضب العديد من الجماهير التي عاتبت المولد، وطالبته بالتركيز في تطوير أداؤه واستغلال فرصة الاحتراف بدلًا من الانشغال في مثل تلك الأمور، مطالبينه بالاقتداء باللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول.