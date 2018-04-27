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بالفيديو.. المولد يتراقص ولاعب ليفانتي يضربه بالحذاء

بالفيديو.. المولد يتراقص ولاعب ليفانتي يضربه بالحذاء
ماجد محمد(صدى):

أثار فيديو أظهر لاعب الاتحاد السابق وليفانتي الإسباني حاليا، وهو يتراقص غضب الجماهير في المملكة.

ووثق فيديو التقطه أحد لاعبي ليفانتي لحظة تراقص ” المولد ” على أنغام أغنية أجنبية، ثم ضربه أحد اللاعبين بالحذاء على سبيل الدعابة، والتقط المولد الحذاء، واستكمل رقصته.

وأثار الفيديو غضب العديد من الجماهير التي عاتبت المولد، وطالبته بالتركيز في تطوير أداؤه واستغلال فرصة الاحتراف بدلًا من الانشغال في مثل تلك الأمور، مطالبينه بالاقتداء باللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول.


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 3 ساعات

والله منظر يخجل ..لا تقولون حرية شخصية..هذه قلة قيمة وتصدير صورة سيئة عن المملكة في الخارج

[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 3 ساعات

يستاهل لأنه لم يحترم تعاليم ديننا و لا عاداتنا ولا تقاليدنا.. خذو من أفضل لاعب في إنجلترا قدوه حسنه. اللاعب العربي المسلم محمد صلاح له مني كل التوفيق ويستاهل كل خير

[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 3 ساعات

كانت مزحة من صديقة ،، ليش التهويل

[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههههههههههههههههههه واضح أنه يستعد لكأس العالم بقوة

[ عدد التعليقات: 2083 ] نشر منذ 2 ساعتين

خبل المولد
شغل حواري 😂😂

[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههههههه شكلهم شربوه شي ما هو في وعيه… اتعلم رقصة جديده راح تنفعنا في المونديال

[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم بساعة جمعة مباركة… اقبضنا اليك برحمتك غير مفتونين..

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحم فيصل بن فهد لو كان موجود والله ما يقص القصة هذه ولا يهتز الفراخ بهذه الصورة .. جنسوهم وابلشونا

[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 1 ساعة

قهد سجل هدف التاهل لكاس العالم الفرح مافيه شى يجامل زملاه

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