يد عفريت تخرب صورة عائلية أمام بحيرة

لندن(صدى):

رصدت سيدة تٌدعى ” رينيس تريفللا ” شبحا شريرا خرب صورة لعائلتها تم التقاطها خلال عطلتهم في مانشستر .

وكانت رينيس تستمتع بنزهة مع الأصدقاء والعائلة في مانشستر عندما قرروا التقاط صورة للذكرى أمام بحيرة هادئة في عام 2011، ولم تكتشف تريفلا أن هناك يدا مخيفة على جدار إلا بعد سنوات.

وقالت رينيس في تعليقها على الصورة ، إنه في نفس يوم التقاط الصورة، تم العثور على جثة سيدة في نفس المكان الذي يعرف بسمعة سيئة في حصد الكثير من الأرواح.

وأضافت أنها عندما رأت اليد ولم تتمكن من تفسير سبب ظهورها انتابها شعور مروع في جميع جسمها وبدأت في البكاء.