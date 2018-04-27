يد عفريت تخرب صورة عائلية أمام بحيرة
رصدت سيدة تٌدعى ” رينيس تريفللا ” شبحا شريرا خرب صورة لعائلتها تم التقاطها خلال عطلتهم في مانشستر .
وكانت رينيس تستمتع بنزهة مع الأصدقاء والعائلة في مانشستر عندما قرروا التقاط صورة للذكرى أمام بحيرة هادئة في عام 2011، ولم تكتشف تريفلا أن هناك يدا مخيفة على جدار إلا بعد سنوات.
وقالت رينيس في تعليقها على الصورة ، إنه في نفس يوم التقاط الصورة، تم العثور على جثة سيدة في نفس المكان الذي يعرف بسمعة سيئة في حصد الكثير من الأرواح.
وأضافت أنها عندما رأت اليد ولم تتمكن من تفسير سبب ظهورها انتابها شعور مروع في جميع جسمها وبدأت في البكاء.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8563 ] نشر منذ 3 ساعات
اماااوين يد البنت الثانيه مو لافتها يمكن هي☺😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8563 ] نشر منذ 3 ساعات
اوشخص ثاني متخفي😁
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا كانت الصوره صحيحه فلا شك انها يد الجني قرين الحورمه الميته… ولو اعطيكم التفاصيل راح ينطنط الجهله على خبير علوم الجان الشيخ نجررر
… يشهد الله امس اخذت صوره لوجهي من الجوال إلا شيطان لعنة الله طالع فيها
تميم[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعتقد أنها
يده اليسرى
لاحظوا أنه طويل الساعدين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16653 ] نشر منذ 46 دقيقة
😆😣