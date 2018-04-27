سالم الدوسري يروي تفاصيل تجربته في فياريال: انتظر فرصة

ماجد محمد(صدى):

كشف المحترف في صفوف فياريال الإسباني اللاعب سالم الدوسري، أنه يعمل باجتهاد؛ ليقنع المدير الفني بأنه قادر على المشاركة في المباريات.

وأضاف ” الدوسري ” : ” جئت إلى إسبانيا من أجل خوض هذه التجربة لتحسين قدراتي التكتيكية والفنية والبدنية، وهو ما تعلمته من أجل تطبيقه في كأس العالم بروسيا وفي المستقبل القريب في مسيرتي “.

وأشار إلى أن أمر مشاركته في المباريات لا يتوقف عليه فقط، مشددًا على أنه يجتهد في انتظار فرصة، وأن يثق النادي بقدراته.

وتابع: ” أعرف إنه ينبغي علي أن أبذل جهدا كبيراً يومياً حتى لو كنت لا أشارك، لأنني أسعى للمشاركة في المونديال وأنا في أفضل مستوى “.

يجدر الإشارة إلى أن محترفو المملكة ف يالدوري الإسباني وعلى رأسهم فهد المولد والدوسري والشهري يعانون من عدم مشاركتهم في المباريات مع فرقهم منذ انتقالهم إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.