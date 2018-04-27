تصرفات تنفر شريكك منك مهما كان متيما بك

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة حديثة ، أن الرجال يغرمون أسرع من المرأة إلا أنّهم يرفضون الاعتراف بذلك رغم كون تصرفاتهم تفضحهم.

ولكن ثمّة رجالاً لا يخشون أبداً الاعتراف بحبّهم لفتاة الأحلام والتي يرون فيها شريكة المستقبل وأماً لأولادهم، لما تتمتّع به من جمال خارجي يضاف إلى صفاتها الشخصية.

ولكن مهما كان الرجل متيَّماً بكِ وأظهر ذلك إمّا عبر كلمات الغزل أو بتصرفاته، إلا أنّ حركة واحدة أو تصرفاً عفوياً تقومين به بشكلٍ تلقائي من شأنه أن يدمّر هذا الحبّ إلى الأبد.

صحيح أنه قد يستغرق الرجل أشهراً عدّة قبل أن يعترف لكِ بحقيقة مشاعره وبالحبّ الذي يكنّه لك، إلا أنّ بإمكانِه نسيانكِ في ثوانٍ إذا صدر منك تصرف لا يعجبه ولا يرضيه.

فقد توصَّلت دراسة حديثة أجراها خبراء من جامعة ” هارفرد ” إلى نتيجة مفادها أنَّ النكد هو ذلك التصرّف الذي يدمّر علاقتك العاطفية ويجعل الرجل ينفر منك إلى الأبد. فقد لاحظ خبراء العلاقات العاطفية، أنّ الرجل يجد في المرأة ذلك الشّخص الكفيل بتأسيس أسرة وضمان حياة زوجية سعيدة، إلا أنّ النّكد الذي يصدر منها عفوياً هو بمثابة جرس الإنذار الذي يثبت العكس.

لذا، إذا كنتِ تريدين الاحتفاظ بحبّ شريكك لكِ ابتعدي قدر المستطاع عن النكد.