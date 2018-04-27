مورينيو يدافع عن نفسه بعد تألق صلاح: لم أتخذ قرار بيعه

نواف السالم(صدى):

أوضح مدرب تشيلسي السابق، جوزيه مورينيو، أنه لم يتفاجأ بمستوى نجم ليفربول محمد صلاح، الذي لعب لتشيلسي في البداية تحت قيادته.

وقال ” مورينيو “: ” الجماهير تتحدث عن أنني قمت ببيع صلاح بل العكس، أنا من جلبت صلاح، وأبلغت تشيلسي بشرائه، لكنه جاء إلى الفريق وهو صغير السن ولم يكن جاهزاً من الناحية البدنية والذهنية، كان تائهاً من الناحية الاجتماعية والثقافية وكل شيء كان صعباً بالنسبة له “.

وتابع: ” تشيلسي اتخذ قرار بيعه، قرار إعارته كان قراراً جماعياً، لكن بعد ذلك قرار بيعه والاستفادة من الأموال في التعاقد مع لاعبين آخرين لم يكن قراري “.

وأضاف: ” أعتقد أنه فاجأ نفسه، الأمر مذهل، لكنه لاعب رائع ووصل إلى قمة النضج، خاض عدة تجارب والآن تأقلم تماماً مع أسلوب لعب فريقه والمدرب والنادي أيضاً “.

يجدر الإشارة إلى أن صلاح لعب في تشيلسي تحت قيادة مورينيو في 2014، لكنه فشل في إثبات جدراته بإستاد ستامفورد بريدج، وتمت إعارته إلى فيورنتينا ثم روما، قبل أن ينتقل بشكل دائم إلى فريق العاصمة الإيطالية في 2016.