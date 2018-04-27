” أمن الدولة ” توقف 54 مشتبها من 8 جنسيات خلال 8 أيام
قامت رئاسة أمن الدولة خلال الأيام الثمانية الماضية، بإيقاف 54 مشتبهًا بهم في قضايا تمس أمن الدولة من 8 جنسيات.
وشملت الحملة إيقاف 11 سودانيًا؛ ليرتفع إجمالي الموقوفين من ذات الجنسية إلى 34 موقوفًا، كما تم إيقاف كندي، ليرتفع العدد الكلي من الجنسية الكندية إلى 3 أشخاص.
وتم إيقاف 3 من مصر ليصل الإجمالي من ذات الجنسية لـ 73 موقوفًا، وإيقاف 19 سعوديًا، و3 من اليمن ليرتفع إجماليهم لـ 327، وفي اليوم الثامن من الشهر الجاري إيقاف لبناني، ليرفع عدد الموقوفين اللبنانيين لـ 3.
qlq[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعز الدولة
ان شاء الله تنظف البلد من الاخونج
عوض القحطاني[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يقويكم ولا يصيب بلدنا مكروه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27406 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يقويكم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1566 ] نشر منذ 2 ساعتين
عساكم عالقوة
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2383 ] نشر منذ 54 دقيقة
لازم من وقفة حازمة لكل من يريد الاضرار ببلدنا ومعاقبة عقاب صارم..وحازم
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 37 دقيقة
ليرتفع عدد الموقوفين اليمنيين الى ٣٢٧
هذه الجنسيه نقمة على السعوديه فهم دائما في المقدمه من بين الجنسيات في نشر الفساد والاضرار بالامن والاقتصاد والحياة بشكل عام في المملكة
لا نعلم الى متى سيستمر هذا اي جريمه او ضرر للمملكة تجدهم في المقدمه من بين المتسببين فيه
اليمنيين في قلوبهم حقد دفين ويتمنون ان تتحول المملكة الى بلد شبيه ببلدهم
المر[ عدد التعليقات: 1198 ] نشر منذ 8 دقائق
ذولا اللي تم ايقافهم وعليهم دليل اتهامي فيه كثير يحملون الحقد والحسد ويتمنون الشر لنا الله يكفينا شرهم تقول احنا سبب فقرهم وغربتهم يجي كحيان واذا امتلاء فلوس انقلب علي البلد اللي ضمن له مستقبل افضل