” أمن الدولة ” توقف 54 مشتبها من 8 جنسيات خلال 8 أيام

حمود العنزي(صدى):

قامت رئاسة أمن الدولة خلال الأيام الثمانية الماضية، بإيقاف 54 مشتبهًا بهم في قضايا تمس أمن الدولة من 8 جنسيات.

وشملت الحملة إيقاف 11 سودانيًا؛ ليرتفع إجمالي الموقوفين من ذات الجنسية إلى 34 موقوفًا، كما تم إيقاف كندي، ليرتفع العدد الكلي من الجنسية الكندية إلى 3 أشخاص.

وتم إيقاف 3 من مصر ليصل الإجمالي من ذات الجنسية لـ 73 موقوفًا، وإيقاف 19 سعوديًا، و3 من اليمن ليرتفع إجماليهم لـ 327، وفي اليوم الثامن من الشهر الجاري إيقاف لبناني، ليرفع عدد الموقوفين اللبنانيين لـ 3.