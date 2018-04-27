العلاج بالفن التشكيلي.. يعالج الزهايمر ومعتمد في 3 مستشفيات بالرياض

علي القحطاني(صدى):

يوجد العديد من الطرق العلاجية التي يسعى إليها الأطباء؛ لعلاج مرضاهم، خاصة ما يتعلق بالأمراض النفسية؛ ومن بين تلك الطرق العلاج بالفن التشكيلي.

وفي هذا السياق أوضحت نورس السبيعي إخصائية العلاج العيادي بالفن التشكيلي، إن تلك الطريقة هي علاج نفسي سلوكي لا دوائي، و يقرأ المعالج من خلاله الإسقاطات التعبيرية للرسومات فيحللها؛ ويستخدم لتحسين الصحة النفسية والعاطفية والسلوكية.

وكشفت أن العلاج بالفن التشكيلي يتم من خلاله اكتشاف حالات الاغتصاب واضطراب العاطفة ثنائي القطب والرغبة في الانتحار.

وأضافت ” السبيعي ” : ” أن العلاج بالفن يساعد في حل اضطراب العاطفة الثنائي القطب، وخفض مستوى القلق ورفع الثقة بالنفس. “.

أما فيما يتعلق بالحالات التي أثبت العلاج بالفن فعاليته فيها، قالت إنها كثيرة وسجلت منها: حالات الاكتئاب، والقلق، والصدمات، وحزن الفقد، وإدارة الغضب، وتعديل السلوك، والفوبيا، والوسواس، وفقدان الشهية، والزهايمر.

وأبدت السبيعي حزنها؛ لما يواجه هذا النوع من العلاج من عقبات متعددة ، مشيرة إلى أنه غير معتمد إلا في مدينتين طبيتين ومستشفى واحد فقط، هم : مدينة الملك فهد الطبية، ومدينة سلطان الإنسانية ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، لافتة إلى قلة المعالجين، الأمر الذي يجعل من تطور العلاج العيادي بالفن التشكيلي أمرا معقدا حتى الآن.