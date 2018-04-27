أمانة جدة تكشف أسباب الحفر الوعائية والهبوطات وتبرأ نفسها

نايف السالم(صدى):

برأت أمانة منطقة جدة نفسها من الحفر الوعائية والهبوطات ومظاهر الخلل في بعض شوارع وطرق المحافظة، حيث كشفت عن أسباب ذلك، ووجهت اتهامات لعدة جهات مختلفة.

وأكدت الأمانة، أنه هناك عدة عوامل مسببة لهذه الحفر، ومنها: عدم اكتمال البنى التحتية، تسربات المياه من المنازل والمنشآت، طفوحات شبكات الصرف الصحي، ارتفاع منسوب المياه الجوفية، غياب الخطط المستقبلية لمشاريع التمديدات.

ودعت الأمانة، إلى دعم جهودها بالمحافظة على سلامة الطرق والأرصفة من المخالفات والتعديات، مبينة أنه في إطار حملتها لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، هناك عددًا من الطرق والشوارع في جدة، تأثرت سلبًا بعدم اكتمال البنى التحتية، وارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المواقع.

بالإضافة لذلك، لفتت أمانة جدة إلى تكرار الحفر بالشوارع والطرق من قبل الجهات الخدمية، وعدم وجود خطط مستقبلية لمشاريع التمديدات، فضلًا عن الطفوحات المتكررة لشبكات الصرف الصحي، وتسربات المياه من المنازل والمنشآت، وكذلك إحداث الضرر بالطريق أثناء تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية للمباني.