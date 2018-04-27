بالفيديو.. قرد غاضب ينتقم من شاب دفعه في بركة مياه

متابعات(صدى):

هاجم قرد غاضب شابا، انتقاماً منه لدفعه في بركة مياه للسخرية منه ، حيث قام بمطاردته ولقنه درساً قاسياً ، ما اسفر عن إصابته بخدوش وكدمات في وجهه وذراعه.

وظهر الشاب في مقطع فيديو متداول ، يحاول دفع القرد بقسوة بمجرد أن اقترب منه، ما أدى إلى سقوط القرد في بركة مياه في معبد شيتيان في مقاطعة دهوا ، لكنه سرعان ما ظهر مرة أخرى وبدأ في مطاردة الشاب، الذي تمكن من الاختباء في ممر.

لكن ازداد الأمر سوءا عندما انضمت مجموعة من القرود لمساعدة زميلهم، وركضت خلف السائح، ويمكن سماع ضحكات الزوار عندما رأوا المشهد الطريف.