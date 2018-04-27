بالفيديو.. سيول مرعبة تضرب الجزائر تودي بحياة 5 أشخاص

الجزائر(صدى):

شهدت عدة مناطق عربية خلال الأيام الماضية تقلبات جوية غير متوقعة؛ حيث ضربت الأمطار والسيول والثلوج عدة دول على رأسها المملكة وجمهورية مصر العربية؛ لتصل إلى الجزائر.

أسفرت السيول والأمطار في الجزائر عن وفاة 5 أشخاص حتى الأن، وخسائر فادحة في الطرق التي انهارت بفعل الفيضانات التي غمرت عدد من المساكن.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية في وقت سابق إنها انتشلت جثتين لشخص يبلغ الستين من العمر ولطفل يبلغ التاسعة، كانا على متن سيارة جرفتها مياه واد فى قرية مريجة ليل الأربعاء الخميس فى ولاية تيارت ، موضحة أن عملية البحث عن ضحية ثالثة تبلغ الثالثة من العمر كانت برفقتهم متواصلة”.

كما جرفت سيول وادى سفاى سيارة كان على متنها 4 أشخاص، توفى3 منهم، ونجا واحد .

ووثق فيديو لحظات مرعبة للأمطار التي انهمرت بغزارة على أحد المناطق، وجرفت أمامها السيارات والأشجار.