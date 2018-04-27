بالصور.. الكشف عن ” هيونداي i20 2018 ” المحسنة بناقل حركة ثنائي القابض

متابعات(صدى):

كشفت هيونداي عن سيارتها السوبر ميني المحسنة كموديل 2018 وهي i20 الجديدة التي تبدو قريبة من شكل السيارات الكروس أوفر وخاصة الموديل الذي يحمل اسم i20 Active وبجانب حصول السيارة على شبكة تهوية خاصة فلا يوجد الكثير للتحدث عنه من الناحية الشكلية, والمصابيح الخلفية فقط تأتي بشكل جديد ولكن مقارنة بالموديل السابق فلم تقدم الشركة كل جهدها في السيارة.

ونفس الأمر ينطبق على المصابيح الأمامية التي من الصعب أن تختلف عن السابق وستأتي السيارة بعجلات 15 و16 بوصة ألومنيوم بتصميم جديد وفتحة سقف بانورامية ولونين خارجيين للسيارة. وبجانب شاشة النظام الصوتي 3.8 بوصة التي تأتي بصورة قياسية مع شاشة 5 بوصة مع مشغل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ونظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية ونظام ترفيهي.

اما سعة التخزين الخلفية فتأتي بواقع 326 لتر مما يجعلها تندرج بين داشيا سانديرو بواقع 320 لتر وفولكس فاجن بولو بواقع 351 لتر. كما تأتي بباقة SmartSense suite التي تتكون من أنظمة لمساعدة السائق تشمل مكابح طواريء ومساعد للحفاظ على المسار ونظام منع مغادرة المسار ومساعد الاضاءة العالية في نسخ SE والاصدارات الأعلى بصورة قياسية.

ويظل محرك السيارة بدون تغيير ونظام ستارت ستوب ولكن التغير الأهم اضافة ناقل حركة DCT من 7 سرعات وهو ناقل ثنائي القابض مع محرك T-GDi سعة 1 لتر بقوة 118 حصان وعزم دوران 172 نيوتن متر.