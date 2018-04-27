هوس السيلفي يسيطر على ” الحريري ” ويدفعه لإطلاق هذا التطبيق

بيروت(صدى):

دفع هوس التقاط الصور على طريقة ” السيلفي ” ، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، لإطلاق تطبيق خاصًا بأنصاره، ليمكنهم من توثيق وتحميل كافة الصور التي يلتقطونها بصحبته، خلال جولته بعدد من المناطق في لبنان، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها في مايو المقبل.

حيث سيطر شغف التقاط الصور ” السيلفي ” على ” الحريري ” ، فهو يعد من أكثر السياسيين العرب الذين يأخذون صور ” سيلفي ” مع الزعماء والمسؤولين والجمهور، حتى بات متابعيه ينتظرون صوره باستمرار.

جدير بالذكر، أن سعد الحريري في بعض الأوقات ينشر هذه الصور بدون تعليق، وفي أوقات أخرى ينشرها لإثبات أمر ما أو لإيصال رسائل سياسية معينة.