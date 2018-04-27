النيابة توضح عقوبة إرسال رسائل تمس الدين على شبكات التواصل
كشفت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن عقوبة الأشخاص المشتركين في إعداد أو نشر رسائل أو مواد تمس القيم الدينية.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو أعاد إرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي ، أو أحد المواقع الإلكترونية ، يعاقب بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28999 ] نشر منذ 1 ساعة
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خديجه[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 60 دقيقة
من ابشع سلبيات التواصل الاجتماعي والشبكات