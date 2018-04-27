النيابة توضح عقوبة إرسال رسائل تمس الدين على شبكات التواصل

حمود العنزي(صدى):

كشفت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن عقوبة الأشخاص المشتركين في إعداد أو نشر رسائل أو مواد تمس القيم الدينية.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو أعاد إرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي ، أو أحد المواقع الإلكترونية ، يعاقب بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال “.