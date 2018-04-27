نشرة الطقس المتوقعة لليوم الجمعة على أنحاء المملكة

عادل الحربي(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الجمعة، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: ” تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية ” ، وأجزاء من منطقة الرياض.

فيما أوضحت الأرصاد، استمرار الأمطار أيضًا على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– شرورة: 39 – 24 .. أمطار رعدية.

– نجران: 32 – 20 .. أمطار رعدية.

– الباحة: 25 – 17 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 35 – 26 .. سحب رعدية.

– أبها: 24 – 16 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 30 – 19 .. أمطار رعدية.

– جازان: 35 – 30 .. أمطار رعدية.

– طريف: 22 – 12 .. أمطار رعدية.

– عرعر: 23 – 15 .. سحب رعدية.

– القريات: 23 – 12 .. أمطار رعدية.

– رفحا: 27 – 18 .. أمطار رعدية.

– تبوك: 25 – 14 .. أمطار رعدية.

– حائل: 25 – 16 .. أمطار رعدية.

– سكاكا: 24 – 15 .. أمطار رعدية.

– الدمام: 34 – 24 .. أمطار رعدية.

– حفر الباطن: 28 – 20 .. مشمس.

– الأحساء: 35 – 22 .. سحب رعدية.

– بريدة: 28 – 18 .. أمطار رعدية.

– الرياض: 30 – 19 .. أمطار رعدية.

– وادي الدواسر: 34 – 20 .. أمطار رعدية.

– العلا: 28 – 14 .. سحب رعدية.

– المدينة المنورة: 30 – 18 .. أمطار رعدية.

– ينبع: 31 – 20 .. أتربة مثارة.

– الطائف: 27 – 17 .. أمطار رعدية.

– جدة: 32 – 24 .. عوالق ترابية.

– الوجه: 25 – 20 .. عوالق ترابية.

– مكة المكرمة: 34 – 26 .. أمطار رعدية.