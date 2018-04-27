بعد استغلال مشاعر ضيوفها.. ” بداية ” تستعد للعودة بشروط

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن اقتراب عودة قناة بداية للبث من جديد؛ بعد قرار هيئة البث المرئي والمسموع بإيقافها؛ على خلفية الجدل الذي اندلع بسبب حلقات إحدى برامجها.

وقالت المصادر إن عودة القناة ستكون بشروط حددتها وزارة الثقافة والإعلام؛ تتضمن الالتزام بسياسة تحريرية لا تثير الجدل، بغرس المبادئ والقيم ورفع الذوق الفني.

يجدر الإشارة إلى أن السبب وراء إيقاف القناة هو إذاعتها مشهدًا في أحد برامجها تم فيه إبلاغ أحد المشاركين بوفاة والده على الهواء مباشرة لينهار الشاب.

ورأى المواطنون أن هذا الأمر هو استغلال لمشاعر المشارك لتحقيق مشاهدات عالية على حسابه، معتبرين أن ما حدث بعيدًا عن احترام مشاعر المتسابق وخصوصيته، وقدمت القناة اعتذار وفصلت المتسببين به، إلا أن هيئة البث المرئي والمسموع قررت إيقاف بث القناة في نهاية الأمر.