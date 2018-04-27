محمد عبده ورابح صقر في أول حفلة غنائية للعوائل بـ ” جدة “

نورة الشهري(صدى):

في وقت تقتصر فيه جميع الحفلات في مختلف المملكة على الرجال دون النساء، نظمت الهيئة العامة للثقافة ممثلة باللجنة الفنية برعاية ” روتانا ” ، حفلًا لفنان العرب محمد عبده والفنان رابح صقر، حيث تُعد هذه أول حفلة غنائية للعائلات.

ويحيي الفنانان الحفلة على مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الجمعة القادمة، حيث تُعد هذه الحفلة تاريخية؛ لجمعها فنانين سعوديين؛ للغناء أمام العوائل لأول مرة.