” الخدمة المدنية ” ترفض التوظيف من أجل استيعاب الخريجين فقط

عادل الحربي(صدى):

رفضت وزارة الخدمة المدنية فكرة استمرار التعين والتوظيف؛ لأجل استيعاب الخريجين فقط، موضحة أن هذا الأمر فيه تكريس بأن لكل خريج أو خريجة الحق في توفير وظيفة.

وأضافت “المدنية ” أن هذه الثقافة تتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة أن تعمل على تغييره، مشيرةً إلى أن لديها مبادرة حول تغيير ثقافة العمل، وجاء ذلك في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الأربعاء المقبل في المجلس.

وأشارت إلى أنه ليس من الملائم تمييز أي مستوى من المؤهلات العلمية أو التخصصات بأي ترتيب وظيفي جديد لا يتفق مع الأنظمة والقواعد والإجراءات النظامية، ولا يلبي حاجة حقيقية للجهة.

وأوضحت ” المدنية “، أن الدولة تعمل على تيسير العمل للراغبين فيه، ويكون الترشيح بشغل الوظائف وفقاً لحاجة الجهات الحكومية الفعلية وما تطلبه هذه الجهات.

ولفتت إلى أن قدرة القطاع الحكومي على الاستيعاب باتت قليلة بنسبة كبيرة جداً، خاصة في الأنشطة المساعدة بعد الاستثمار في برامج التقنية، مشددةً على أن شغل الوظائف الحكومية الذي يتم عن طريق الوزارة يخضع لمبدأ الجدارة، وتكافؤ الفرص.