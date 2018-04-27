بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين فتيات ومراهقتين داخل مول تجاري
نشبت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات ومراهقتين ، داخل مول تجاري في مانشستر .
وظهرت في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الفتيات تركلن مراهقتين بقوة وعنف مع إطلاق بعض الألفاظ العنصرية، بينما تجاهد الاثنتان للنهوض.
مازالت الشرطة تحقق في الحادث الذي أدى إلى إصابة الفتاتين وادعى أحد الآباء أن الفتيات هاجمن شابين في نفس اليوم أيضا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29010 ] نشر منذ 4 ساعات
ذكرتني بخوينا قبل فترة
الي تكفخ من بنت
وجاي حاط حرته علينا فمواقع التواصل
يبي يقاضينا🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2366 ] نشر منذ 4 ساعات
بكره يقلدونهم عندنا …