في قرار غير مسبوق.. إلزام عربات الفول في مصر بتركيب أجهزة ” GPS “

القاهرة(صدى):

صدر قرار عن محافظة القاهرة بمصر، بشأن عربات المأكولات المتنقلة، خاصةً عربات الفول، يلزمها بتركيب أجهزة ” GPS ” ، وذلك في قرار غير مسبوق من نوعه.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري مؤخرًا، على مشروع قانون ينظم عمل عربات المأكولات المتنقلة، ويلزم أصحابها بالحصول على تراخيص سنوية بمبلغ 20 ألف جنيه مصري.

ومن جانبها، كشفت مصادر برلمانية، عن أن تقنين وضع عربات المأكولات، التي تبيع ” الفول ” في الغالب، يهدف إلى تنظيم عملها، والتأكد من توافر الشروط الصحية والقانونية لأصحابها.

وبينت المصادر، أن هذا التقنين سيمكّن الجهات المختصة من مراقبة العربات في أماكن وجودها باستخدام أجهزة الـ ” GPS ” ، للحيلولة دون تنقلها، فضلًا عن ضمان التأكد من التزامها بالشروط الصحية.