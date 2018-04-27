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بتكوين تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية رغم انخفاضها

بتكوين تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية رغم انخفاضها
عادل الحربي(صدى):

شهدت تعاملات اليوم الجمعة، عودة ” بتكوين ” للانخفاض من جديد؛ إلا أنها مازالت أعلى 9 آلاف دولار متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

و انخفضت ” بتكوين ” بنسبة 0.75% إلى 9210 دولارات؛ لتبلغ مكاسبها منذ نهاية تعاملات الجمعة الماضية، نحو 400 دولار.

كما شهد ” إثيريوم ” تراجع بنسبة 1.50% إلى 653 دولارًا، وانخفضت ” الريبل ” بنسبة 1.55% إلى 84 سنتًا، فيما انخفض ” بتكوين كاش ” بنسبة 2.40% إلى 1383 دولارًا.

وحققت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 412 مليار دولار، ارتفاعًا من 382 مليار دولار بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بارتفاع قدره 30 مليار دولار.


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