هيئة الاعتماد الكندية تنهي زيارتها لمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز

حسين العلي(صدى):

أنهى فريق المقيمين و خبراء الجودة بهيئة الاعتماد الكندية يوم الخميس 10/8/1439هـ الموافق 26/4/2018 م زيارة مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز لمدة امتدت لخمسة أيام تفقدوا خلالها جميع أقسام و أجنحة ووحدات المستشفى، وأعلنت رئيسة وأعضاء الفريق خلال اجتماعهم مع قادة و منسوبي كلية الطب و مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز خلال آخر أيام التقييم نجاح المستشفى الجامعي في الحفاظ على معايير تحسين الجودة و سلامة المرضى ، مبدين إعجابهم البالغ بالالتزام الكبير لمنسوبي المستشفى و مدى استعدادهم للتقييم النهائي.

و قدم عميد كلية الطب الدكتور محمود بن شاهين الأحول شكره لفريق المفتشين لما بذلوه خلال جولاتهم و ملاحظاتهم القيمه. كما ابدى شكره لفرق العمل المشكلة في الاقسام. كما أبدى شكره و امتنانه لادارة الجودة بالمستشفى على تهيئة المستشفى و اقسامها للاستعداد و عامل مهم في انجاح الاعتماد.

وأبان وكيل كلية الطب مدير المستشفى الجامعي الدكتور عمرو بن محمد الحبشي أن هذا الاعتماد جاء ضمن برنامج مستمر و علاقة شراكة مع الهيئة الكندية للاعتماد منذ عام 2006 ، وقدم شكره لجميع رؤساء وأعضاء فرق الاعتماد المختلفة والعاملين في المستشفى على الجهود الكبيرة التي بذلوها وأشاد بالمتابعة الحثيثة لادارة الجودة وتهيئة كل الإمكانات لتحقيق أعلى مستوى للخدمات المقدمة للمرضى والتي مكنت المستشفى من تحقيق هذا الإنجاز.

كما صرح أ. حسام بن عمر الباز ،مدير ادارة الجودة ان المستشفى تطبق ثقافة الجودة ليصبح جزءًا لا يتجزأ من العمل اليومي و يامل بأن يستمر هذا العمل بشكل مستمر ومتصاعد للحفاظ على هذا التميز وأوضح أن الاعتماد يعتبر إضافة لسجل الإنجازات المتتالية التي تحققها الجامعة على مختلف المستويات.