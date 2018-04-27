ترامب يهدد الداعمين لاستضافة المغرب مونديال 2026

طلال الغامدي(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مونديال 2026، والذي تقدمت أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي بعرض لاستضافته.

وشهد تعليق ” ترامب ” تهديد للدول التي تنافس أمريكا، وهي المغرب والتي تحظى بدعم قوي من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.؛ ومن المقرر أن يتم اختيار الفائز بالتنظيم 13 يونيو المقبل.

وغرد ” ترامب ” : ” سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائماً عرض الولايات المتحدة، لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا بما في ذلك في الأمم المتحدة؟ “.

وأكد رئيس الاتحاد الفرنسي لوسائل إعلام، إن بلاده ستساند المغرب، كما أعلنت روسيا التي تستضيف النهائيات دعمها للمغرب.