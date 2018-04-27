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إدواردو يعلن موعد رحيله عن الزعيم.. ويكشف سبب انزعاجه

إدواردو يعلن موعد رحيله عن الزعيم.. ويكشف سبب انزعاجه
نواف السالم(صدى):

قال نجم الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو، إنه لن يرحل عن الهلال قبل 5 مواسم من الأن.

وفي سياق أخر، كشف عن شعوره بالانزعاج من قرار زميله ياسر القحطاني بالاعتزال، فائلًا: ” تضايقت كثيرا بعد قرار ياسر القحطاني الاعتزال، وفخور برئاسة سامي الجابر، وسأستمر مع الهلال لخمس سنوات ولن أغادره لتمثيل أي فريق آخر “.

وعن إصابته بالرباط الصليبي قال: ” أذكر لحظة تعرضي للإصابة في مباراة أوراوا، وعندما لم استطع إكمال اللعب تأكدت بأنها خطيرة ” ، مضيفًا :” العملية في البرازيل لوجود طاقم طبي مميز وقرب عائلتي، وخلال فترة العلاج حرصت على نشر العديد من الصور لطمأنة جماهير الهلال “.


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