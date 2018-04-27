صدور حكم لصالح ” الغاز والتصنيع ” بشأن حادث انفجار صهريج الغاز

حمود العنزي(صدى):

صدر حكم ابتدائي لصالح شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أمس الخميس، ردًا على الدعوى المقامة على الشركة وخمسة أطراف أخرى، أمام الدوائر المرورية بالمحكمة العامة في الرياض، وذلك بشأن الحادث المروري الذي نتج عنه انفجار صهريج الغاز بعد تسربه.

حيث كشفت شركة الغاز والتصنيع، عن صدور حكم ابتدائي لصالحها أمس الخميس، فأصدر ناظر القضية حكمه الذي تضمن رد الدعوى المقامة على الشركة، علمًا بأن هذا الحكم ابتدائي وخاضع للاستئناف.

جاء ذلك بعد إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية، عن استلامها لائحة دعوى أقامها المدعي العام بالنيابة العامة ضد الشركة، بشأن حادث تسرب الغاز ثم انفجار صهريج الغاز.