انخفاض أسعار فلل شمال الرياض في 3 أعوام

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعارر فلل شمال الرياض، في الثلاث سنوات الماضية، انخفاض بواقع 300 ألف ريال؛ وفقًا لإحصائيات أحد المواقع المختصة في تسويق العقار في المملكة.

وانخفض متوسط أسعار الفلل في عدد من أحياء مدينة الرياض؛ إذ تراجعت الوحدات السكنية مساحة 350 في المتوسط بين عامي 2015 و2017 في حي الصحافة من 1919000 لتسجل 1609000.

وشهدت الأسعار في حي الرمال انخفاض للمساحة نفسها من 1200000 إلى نحو المليون ريال وحي النرجس من 1743000 إلى 1549000.

وبشأن متوسط القيمة في حي الحمراء تراجع من 1766000 ليسجل 1581000 وتراجعت في حي المروج من 1514000 إلى 1270000 وبلغ متوسط سعر الفيلا في حي الروابي عام 2015 ما قيمته 1492000 لينخفض الرقم في عام 2017 إلى 1180000 بفارق 300 ألف ريال نزولاً، وجاء متوسط قيمة الفيلا في حي الريان لنفس العامين 1830000 و 1450000 وسط توقعات بتسجيل المزيد من الانخفاصات في ظل موجة التصحيح والركود التي يشهدها السوق.

وسجلت أسعار العقارات في المملكة للربع الأول 2018 انخفاضاً بلغت نسبته “1.5%” مقارنة بالربع المُناظر من العام السابق “الربع الأول 2017، وفقًا لتقرير أصدرته الهيئة العامة للأحصاء الأيام الماضية.

وأشار التقرير إلى أن سبب الانخفاض في الأسعار؛ هو انخفاض نسب القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، حيث سجّل القطاع السكني نسبة (2.0%)، والقطاع التجاري نسبة (4.4%)، والقطاع الزراعي نسبة 0.4 %.

وشهد الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 0.5% مقارنةً بالربع السابق “الربع الرابع 2017م”، حيث بلغ (84.2 %) في الربع الأول 2018، في حين بلغ (84.6%) في الربع الرابع 2017.