” كيم جونج ” : جئت إلى القمة التاريخية لإنهاء الصراع بين الدولتين

سول(صدى):

صرح مسئول كوري جنوبي، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، أبلغ نظيره الجنوبي في جلسة المباحثات الأولى، بأنه جاء للقمة التاريخية؛ بهدف إنهاء الصراع بين الدولتين.

وجاء ذلك على خلفية عبور ” كيم جونج ” الحدود العكسرية التي قسمت شبه الجزيرة الكورية إلى بلدين، منذ نهاية الحرب الكورية قبل 65 عامًا، حيث يعد ” كيم جونج ” أول رئيس كوري شمالي تطأ قدماه أراضي كوريا الجنوبية.

وأجريا الزعيمين نقاشات جادة وصريحة، حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وإبرام اتفاق سلام نهائي.