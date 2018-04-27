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” كيم جونج ” : جئت إلى القمة التاريخية لإنهاء الصراع بين الدولتين

” كيم جونج ” : جئت إلى القمة التاريخية لإنهاء الصراع بين الدولتين
سول(صدى):

صرح مسئول كوري جنوبي، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، أبلغ نظيره الجنوبي في جلسة المباحثات الأولى، بأنه جاء للقمة التاريخية؛ بهدف إنهاء الصراع بين الدولتين.

وجاء ذلك على خلفية عبور ” كيم جونج ” الحدود العكسرية التي قسمت شبه الجزيرة الكورية إلى بلدين، منذ نهاية الحرب الكورية قبل 65 عامًا، حيث يعد ” كيم جونج ” أول رئيس كوري شمالي تطأ قدماه أراضي كوريا الجنوبية.

وأجريا الزعيمين نقاشات جادة وصريحة، حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية وإبرام اتفاق سلام نهائي.


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