الدوري الأوروبي.. الأتلتي يتعادل بطعم الفوز أمام الأرسنال

ماجد محمد(صدى):

نجح أتلتيكو مدريد الإسباني، أمس الخميس، في عبور عقبة الإرسنال الإنجليزي بالتعادل الإيجابي 1-1؛ الذي عزز تأهل النادي الإسباني لنهائي الدوري الأوروبي.

وتقدم الأرسنال في الدقيقة 61 برأس المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وقبل نهاية اللقاء بثمان دقائق، عدل أنطوان غريزمان النتيجة لصالح الأتلتي.

ويكفي الأتلتي أن يخرج بتعادل سلبي في مباراة الإياب أمام جماهيره الأسبوع المقبل؛ وهو ما يجعل الأتلتي يضع قدمًا في المباراة النهائية؛ إلا إذا قلب الأرسنال الموازين وحقق الفوز.

وعلى جانب أخر فاز أولمبيك مارسيليا الفرنسي على ضيفه سالزبورغ النمساوي بثنائية نظيفة اليوم الخميس، في ذهاب نصف النهائي.

واقترب الفريق الفرنسي من بلوغ المباراة النهائية، في 16 مايو المقابل بمدينة ليون الفرنسية، في هذه البطولة لأول مرة بعد 14 عاماً.