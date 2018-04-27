شؤون الحرمين تعلن عن موعد بدء التسجيل في خدمة الاعتكاف

عادل الحربي (صدى):

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، آلية الاعتكاف خلال الشهر الكريم، وأن التسجيل في خدمة الاعتكاف سيكون عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة.

وأعلنت شؤون الحرمين، أن الاعتكاف سيبدأ في التاسع عشر من رمضان المقبل، حتى نهاية الشهر، وسيكون للرجال فقط.

ولفتت الرئاسة إلى أن التسجيل سيبدأ في الخامس عشر من شعبان الجاري، وسيتوقف في الخامس عشر من رمضان.

وأوضحت أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بالاعتكاف يوم 16 رمضان، وحتى 20 رمضان.