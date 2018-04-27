مبادرات جديدة لتمكين المرأة من الوظائف القيادية

حمود العنزي (صدى):

شدد نائب وزير الخدمة المدنية، عبدالله بن علي الملفي، على أهمية المرأة ،وتعزيز دورها القيادي، مؤكدًا أن تمكين المرأة من أهم المبادرات التي تعمل عليها الوزارة ،لزيادة مشاركتها في سوق العمل وبناء إمكانياتها وقدراتها القيادية.

وأكد الملفي خلال افتتاحه ورشة ” تفعيل التوازن بين الجنسين بالخدمة المدنية ” ، أنه لا يمكن تحقيق ذلك بمعزل عن الجهات الحكومية ،لكونها شريكا أساسيا في هذه المبادرة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مهني ومتخصص من داخل الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية تحت إشراف وزير الخدمة المدنية ،وبالتعاون مع الجهات الحكومية لمراجعة لوائح الخدمة المدنية بما تتواكب مع المرحلة القادمة وبما تتوافق مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.