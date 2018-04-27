تفاصيل أول مسلسل سعودي يُصور في القاهرة

نورة الشهري (صدى):

في حدث الأول من نوعه، تم تصوير المسلسل السعودي ” عابر سبيل ” ،بالعاصمة المصرية ” القاهرة “، والذي أنتجته شركة رياض الإعلام.

ومن جانبه أكد المنتج المهندس رياض بن ناصر الفريجي، أن اختيار القاهرة للتصوير يأتي للتأكيد أن مصر كانت ولا تزال الخيار الأول للإنتاج الدرامي عربيًا.

وأشارالفريجي إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة كانت داعم لهم على إنتاج المسلسل.

مسلسل “عابر سبيل” للمخرج رائد إسماعيل، وهو أول مسلسل يبث على قناة بداية الفضائية التي تعتبر القناة الأكثر مشاهدةً على مستوى المملكة بعد قناة MBC.

ويصنف المسلسل كعمل بوليسي اجتماعي ،يتضمن الأكشن والإثارة والغموض.