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بالصور..تحقيق حلم طفل بلا قدمين باللعب مع مارادونا

بالصور..تحقيق حلم طفل بلا قدمين باللعب مع مارادونا
ماجد محمد(صدى):

في لفتة إنسانية ،حقق الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، حلم طفل صغير يبلغ من العمر 9 سنوات، فاقدًا لقدميه بلقاءه، ولعب كرة القدم معه.

وهكذا أصبح حلم الطفل الكازاخستاني، ويدعى ” علي ” حقيقة، حيث قال : ” دائما كان عندي حلم لقاء مارادونا، هو لاعبي المفضل وأنا معجب به وبطريقة لعبه ” .

وأكد والد علي أنه يحلم بأمرين، الأول أن يصبح قادرا على المشي باستخدام الأطراف الاصطناعية، والثاني لقاء مارادونا.

وأوضح الأب أنه عندما سأل ابنه لماذا مارادونا ،أجابه : ” بأن مارادونا هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وحين ألتقي به، سيصبح بإمكاني لقاء النجوم الآخرين “.

 

 

 


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