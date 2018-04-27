أول تعليق من ” تعليم بيشة ” على واقعة احتفال طلاب بتخرجهم بـ ” الرشاش “

ابها(صدى):

تعليقًا على واقعة احتفال طلاب مدرسة ” الخوارزمي ” الثانوية ،بتخرجهم بطريقة متهورة، مستخدمين الأسلحة النارية والرشاش الآلي، أبدى المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي السبيعي،استياءه التام من ذلك التصرف.

وقال السبيعي في مداخلة هاتفية لبرنامج ” سيدتي ” : ” لاشك في أن مثل هذه الممارسات مرفوضة رفضا تاما، الاحتفال أمر لا بد منه لكن ليس بهذه الطريقة “.

وأوضح السبيعيي أن الأمر حدث خارج أسوار المدرسة، مبررًا أن الإداريين والمعلمين لم يلاحظوا وجود تلك الأسلحة مع الطلاب، وسط الازدحام.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة، وأنهم في انتظار اتخاذ الإجراءات النظامية بدءًا من يوم الأحد القادم.

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