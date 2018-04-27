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خالد الشنيف: رؤساء بعض الأندية ” فاسدين “

خالد الشنيف: رؤساء بعض الأندية ” فاسدين “
نواف السالم(صدى):

شن الإعلامي خالد الشنيف، هجوما حادًا على رؤساء بعض الأندية المحلية، واصفًا إياهم بـ ” الفاسدين “.

جاء ذلك خلال تعليق الشنيف ببرنامج ” كورة ” ،على حجم الديون الموجودة، مشيرًا إلى أنها ديون ضخمة وصلت لـ 900 مليون ريال.

وقال الشنيف: ” في رؤساء أندية فاسدين نهبوا أنديتهم، وهي أندية حكومية ” ،مضيفًا: ” لك أن تتخيل في نادي وقع مع لاعب أفريقي اتفقوا معاه على 120 ألف دولار دخلوه على النادي بـ 6 مليون ! “.

وتابع : ” يعني اسرق وخليك محترم شوي ” ،مشيرًا إلى أنه بعد فترة ظهرت زوجة اللاعب الأجنبي لتؤكد أنهم لم يستلموا أي مبلغ مالي “.

واختتم :” طبعًا الجهات المختصة تدخلت ع الفور وحلت الأزمة مع هذا اللاعب، لكن لابد من حل جذري للقضاء على ذلك الفساد “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 53 دقيقة

الحل للفاسدين والمفسدين موجود في الرتز كارلتون الرياض. اسال الوليد والمقرن، وغيرهما.

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