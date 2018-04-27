بالفيديو..السند: المرأة غير مُلزمة بلبس القفازين والشراب

عادل الحربي (صدى):

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبدالرحمن السند، أمس الخميس، أن المرأة غير ملزمة بارتداء الجورب والقفازين.

وأجاب السند ببرنامج ” يستفتونك ” ،على سؤال أحد المتابعين الذي تضمن أن زوجته ترتدي الحجاب الشرعي لكنها لا تلبس القّفاز والشراب.

وقال السند: ” لا يلزم ولا يجب على المرأة أن تلبس القفازين والشراب، فإذا سترت اليدين والرجلين بالملاءة، وهي العباءة، كفى ذلك “.

وأضاف: ” لا تلزم المرأة إلزامًا بلبس القفازين والشراب، فإن ذلك ليس عليه دليل من جهة وجوب لبس القفاز أو لبس الشراب، وإنما المقصود الستر” .