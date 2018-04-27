بالصور..الموناليزا ” محجبة ” في جامعة إيرانية

طهران(صدى):

وتستمر سقطات نظام الملالي مابين القمع و الكوميديا، فظهرت مؤخرًا صورا لصاحبة لوحة ” الموناليزا ” وهي مرتدية الحجاب في إحدى الجامعات الإيرانية، أقامتها اللجنة الثقافية بجامعة ” آزاد شهرضا ” بمدينة أصفهان، ومكتوب عليها: الحجاب يعني ألا يحق لأي شخص أن يرى جمالي.

وأثارت تلك الصورة جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، فعلق أحدهم قائلا: ” إذا كان يعلم دافنشي في يوم من الأيام أن لوحته ستُستخدم هكذا، لما رسمها من الأساس “.

وقال آخر: ” أظن أن الموناليزا تحجبت بسبب الزيارة المحتملة للرئيس روحاني لمتحف اللوفر”، وأخرى معلقة : ” هنيئًا للأخت موناليزا، فقد التزمت بالحجاب أخيرًا “.

وأزالت إدارة الجامعة اللافتة، بعد الجدل المثار، الذي أبداه الطلاب والمواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن النساء الإيرانيات بدأن حملة موسعة للمطالبة بألا يكون الحجاب إجبارياً في البلاد، وقد خلعت أكثر من امرأة الحجاب وسط شوارع إيران تعبيراً عن مطالبهن.

إقرأ أيضًا: