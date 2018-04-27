سفير المملكة بأمريكا: إيران تواصل سلوكها المعادي ومن الصعب بناء الثقة معها

نايف السالم(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية سمو الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، أنه من الصعب جدًاالتوصل لطريق للحوار مع النظام الإيراني الكاذب.

وأوضح سمو الأمير خالد على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن النظام الإيراني يواصل سياساته السابقة بالإنكار عند مواجهته بالأدلة على تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول، ويدعي بأن الأدلة مزيفة.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يستمر في خرقه لجميع الأعراف والقوانين الدولية، قائلًا ” من الصعب جدًا رؤية طريق للحوار و بناء الثقة مع هذا النظام وهو يستمر في سلوكه الخارق لجميع الأعراف والقوانين الدولية ” .