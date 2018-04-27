مواطن يصطاد مجموعة كبيرة من ” الضبان “

الخميس 26
أبريل
مشافيح يا قلب العناء ///// مشافيح وأمام الملاء.
المفروض أخذ كفايته وترك البقية لحال سبيلها.
هذا اللي يقول // ناس تصطاد باالماء العكر ..
فين رايح بها
ليش العبث. كذا. الواحد ليش ما ياخذ كفايته ويترك الباقي
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واضح وصريح[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 32 دقيقة
مشافيح يا قلب العناء ///// مشافيح وأمام الملاء.
المفروض أخذ كفايته وترك البقية لحال سبيلها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46251 ] نشر منذ 27 دقيقة
هذا اللي يقول // ناس تصطاد باالماء العكر ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27376 ] نشر منذ 21 دقيقة
فين رايح بها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27376 ] نشر منذ 9 دقائق
ليش العبث. كذا. الواحد ليش ما ياخذ كفايته ويترك الباقي