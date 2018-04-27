الإطاحة بأكبر مروج مخدرات يستهدف الطلاب في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكنت الفرق الميدانية في إدارة مكافحة المخدرات بالباحة، مساء أمس الخميس، من إلقاء القبض على أحد أكبر مروجي المخدرات الذي كان يستهدف طلاب المدارس.

وأوضحت الإدارة أنه تم القبض على المروج في عملية استباقية تعد الأكبر بالمنطقة، بعد متابعة دقيقة وكمين محكم.

وأضافت أنه تم العثور بحوزته على 7آلاف حبة كبتاجون جاهزة للتوزيع ومبالغ مالية وسلاح ناري، حيث أنه كان يستغل قرب الاختبارات في المدارس لترويج سمومه بين الطلاب.

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ودعت مديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة أولياء الأمور لمراقبة أبنائهم في مثل هذه الأوقات، حيث يتم استغلالهم ونشر السموم بينهم.