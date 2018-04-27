بالفيديو.. المصارع ” تيتوس أونيل ” يعبر عن حبه الشديد للمملكة

ماجد محمد(صدى):

أعبر المصارع تيتوس أونيل عن إعجابه بالحياة في المملكة، قائلًا: أن أكثر ما جذب انتباهه احترام الشعب وتدينه بأداء الصلاة في اليوم خمس مرات رغم عدم وجود تشدد.

وقال أونيل في مقابلة خاصة مع احد المواقع الرياضية، إن عمله للخير جهود متبادلة نابعة من حبه لهذا الأمر، وإنه كان في السابق يتلقى من العمل الخيري، مضيفًا أنه فخور جداً بالمملكة والنظافة الموجودة،

وسيقام عرض رويال رامبل في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ” ملعب الجوهرة المشعة ” ، يوم الجمعة الموافق 27 من شهر أبريل.