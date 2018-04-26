وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة فقية في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية بجدة، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، على موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 24 أبريل 2018م.

وأوضحت المجموعة أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في محافظة جدة، وفي عدد من الشركات التابعة للمجموعة.

وأَضافت أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممرض الرعاية الصحية المنزلية: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض.

– ممرض غسيل الكلى: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض.

– مدير التمريض: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

– سائق سيارة إسعاف: شهادة الثانوية العامة + رخصة عمومي سارية المفعول.

– أخصائي علاج تنفسي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج التنفسي.

– فني مساعد طبيب أسنان: شهادة الدبلوم في تخصص طب الأسنان.

كما أشارت المجموعة إلى أنَه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من هنـــــــا.